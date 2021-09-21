Генсек ООН объявил о мировой катастрофе

Глобальное потепление климата вызовет катастрофу на планете. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 градусов вместо 1,5 градусов < >. Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градусов станет катастрофой», — цитирует Антониу Гутерреша ТАСС.
Чтобы предотвратить катастрофу, страны мира должны сократить вредные выбросы в атмосферу на 45% к 2030 году. Однако, по словам генсека ООН, все идет к тому, что к этому сроку объем выбросов увеличится на 16% по сравнению с 2010 годом, передает RT.