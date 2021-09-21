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Из Крыма запустят регулярные авиарейсы в ещё один регион

News.ruиещё 9
1 час назад

С 23 сентября между Симферополем и Махачкалой запустят прямые регулярные авиарейсы. Продолжительность полёта составит порядка двух часов. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани республики.

Из Крыма запустят регулярные авиарейсы в ещё один регион
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Новый маршрут из Крыма в ещё один регион России будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО». В октябре рейсы будут выполняться дважды в неделю, а в ноябре — один раз.

Прямые рейсы в Крым из Дагестана будут выполняться с 23 сентября по 31 октября дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, а с 7 ноября — по воскресеньям, — говорится в сообщении.

Кроме этого, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» организует рейсы из Симферополя в Казань.

«ЮВТ АЭРО» является региональной авиакомпанией из Татарстана, была создана в 2015 году на базе закрывшейся «Ак Барс Аэро».

Недавно стало известно о снятии всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией, введённых на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. В частности, самолёты из Санкт-Петербурга будут летать еженедельно в Дубай не один, а семь раз.

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