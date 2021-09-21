Пострадавший рассказал о действиях напавшего на пермский вуз

Один из лекторов Пермского государственного университета (ПГНИУ) во время массового расстрела в стенах вуза продолжил вести занятия. Об этом сообщает портал 59.RU.

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. В аудиторию вбежала мать одной из студенток, однако он выразил недовольство тем, что его прервали. Когда ему начали зачитывать сообщения о происходящем в вузе, он отреагировал фразой «Ну и что? Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу», — заявил Сыромятников студентам. Он добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Занятия прервались, лишь когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию. По словам студентов, силовики «оказались в шоке» от увиденного. Позднее лектор объяснил, что действовал по указанию декана. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?», — отметил он.

Сыромятников также является преподавателем Пермской духовной семинарии.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Ранее была информация о восьми погибших. В Минздраве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.