Как будем отдыхать: утвержден производственный календарь на 2022 год

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, передает ТАСС.

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На Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

23 февраля приходится на среду, поэтому нерабочим будет только один день.

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В марте праздники продлятся с 6 по 8 число, а суббота, 5 марта, будет сокращенным рабочим днем.

В мае россиян дважды ждут небольшие четырехдневные каникулы – праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

День России, 12 июня, приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Отдых продлится три дня подряд – с 11 по 13 июня.