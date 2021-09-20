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В турагентствах заявили о сложностях с заселением мужчин в турецкие отели

Елена Прошина
48 минут назад

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов и гендиректор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказали о проблемах с заселением мужчин в отели Турции.

В турагентствах заявили о сложностях с заселением мужчин в турецкие отели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Голов в разговоре с URA.RU, в некоторых отелях не размещают одиноких мужчин.

«Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком», – заявил глава союза.

Мкртчян отметил, что проблемы также возникают, когда заселиться пытается компания сразу из трех-пяти представителей сильного пола.

«А когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире», – подчеркнул он.

Одна из читательниц издания рассказала, что однажды двум ее племянникам 18 и девяти лет отказали в заселении. По ее словам, они прилетели в Турцию на следующий день после заселения семьи в бунгало, а мальчикам потребовался дополнительный номер.

В отеле не стали подтверждать бронь, сославшись, что не селят одиноких мужчин. Женщине пришлось объяснять сотрудникам гостиницы, что речь идет о детях.

Общество,Сергей Голов,Алексан Мкртчян,
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