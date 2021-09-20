«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса

Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета представили новые доказательства природного происхождения коронавируса. Их статья была опубликована на сайте журнала Nature. В рамках своего исследования специалисты изучили популяцию 46 видов летучих мышей в Юго-Восточной Азии. Всего были рассмотрены 645 особей из пещер Лаоса, у которых выявили три вируса, которые по строению белка были похожи на COVID-19. По мнению исследователей, вирусы BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 являются ближайшими "предками" SARS-CoV-2. При этом в данных патогенах не нашли механизма расщепления фурином в S-белке, за счет чего вирус проще попадает в организм.

Врачи: как получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID

Незамедлительная вакцинация от коронавируса после перенесенного заболевания может привести к выработке «сверхчеловеческого» иммунитета. Такие выводы по результатам исследования сделали ученые из Великобритании. Исходя из результатов исследования, вакцинация после перенесенного коронавируса позволит в разы усилить иммунитет к инфекции. Кроме того, увеличения выработки антител к вирусу можно добиться при вакцинации комплексом из двух различных препаратов — Pfizer или Moderna. В таком случае в организме вырабатывается больше так называемых «гибких» антител.

Люди с ОРВИ становятся неуязвимыми для коронавируса — врач

Людям, заболевшим ОРВИ, не страшен коронавирус, они им не заразятся. Об этом заявил профессор Петр Чумаков. По его словам, также не заразятся коронавирусом люди, заболевшие простудой, сообщает РИА Новости. Однако после выздоровления можно будет заразиться коронавирусом. При этом болезнь может проходить тяжелее, так как иммунитет будет ослаблен. Как отметил профессор, в организме пациента вырабатывается противовирусный белок. Поэтому заразиться вторым вирусом нельзя.

Иммунологи узнали, почему у всех разная реакция на вакцину

Иммунитет у каждого человека уникален - как отпечаток пальца или ДНК, считают ученые. При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален, говорится в исследовании ученых из Утрехтского университета, результаты которого опубликованы в журнале Cell Systems. Эксперты уточняют, что набор защитных белков также уникальным образом изменяется во время болезни или после вакцинации.

Глава ДНКОМ Исаев не исключает, что штамм "мю" уже проник в Россию