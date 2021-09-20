Актриса из "Белого солнца пустыни" попала в секту

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению, — заявил Иванишко. — В данном направлении есть «финансовая проповедь». Руководители секты выкачивают из людей имущество, квартиры».