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Исполнительница роли Гюльчатай в "Белом солнце пустыни" попала в секту

Газета.Ru
50 минут назад

Советская актриса Татьяна Федотова, сыгравшая Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», состоит в опасной религиозной организации. Об этом заявили коллеги 70-летней артистки в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Актриса из "Белого солнца пустыни" попала в секту
Фото: МосфильмМосфильм

По словам судебного эксперта-религиоведа Игоря Иванишко, известные люди нужны таким сектам для рекламы.

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению, — заявил Иванишко. — В данном направлении есть «финансовая проповедь». Руководители секты выкачивают из людей имущество, квартиры».

Общество,Татьяна Федотова,НТВ,
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