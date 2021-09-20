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Студенты рассказали об устроившем стрельбу в пермском вузе

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Студенты рассказали об устроившем стрельбу в пермском вузе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Учащиеся пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где сегодня произошла стрельба, рассказали о напавшем. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам студентом, он учился на первом курсе юридического факультета. Сейчас учащиеся ждут эвакуации.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Уточнялось, что позднее он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

По последним данным, его обезвредили. Ранее также сообщалось, что установлена личность стрелявшего. Им оказался 18-летний молодой человек.

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