Пока вы спали: В России собирают «партизан»

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В России собирают «партизан»

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С 22 сентября на девяти полигонах юга России начнутся сборы с представителями боевого армейского резервного состава (БАРС), которых военкоматы набирали по контракту в августе и сентябре. К проведению занятий будут привлечены 240 офицеров и сержантов, пишет «Независимая газета».

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, отметил, что мобилизация резервистов важна для решения задач в сфере обороны и безопасности, так как Россия вынуждена реагировать на приближение НАТО к границам и агрессивные заявления руководства Украины. При этом, по его словам, «формирование новых структурных подразделений резерва в Вооруженных силах РФ повторяет надежную систему подготовки мобресурсов времен СССР». В простонародье тогда их все называли «партизанами», подчеркнул он.

Европа останавливает производство из-за цен на газ

Из-за рекордных цен на газ объявлено о приостановке производства удобрений Украинским Одесским припортовым заводом и закрытии двух производственных комплексов в Великобритании американской компанией CF Industries Holdings, сообщает «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что угроза, нависшая над сталелитейной, химической и металлургической промышленностью, тормозит восстановление европейской экономики. Также высокие цены на газ угрожают и пищевой промышленности. В частности, британские производители мяса уже призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.

Белоруссия закрыла западные границы России

Благодаря созданию единого оборонного пространства, охранять рубежи России со стороны северо-запада будут совместно российские и белорусские пограничники, отмечает «Независимая газета».

При этом сложной остается ситуация на южном отрезке западных рубежей. Там Украина строит забор, отгораживаясь не только от России, но и от Приднестровья. Таким образом Киев дает понять, что под военный контроль взята непризнанная республика, в которой дислоцируется Оперативная группа российских войск, отмечает издание.

Выплаты по ОСАГО рассчитают по-новому

С 20 сентября в России начала действовать новая методика расчета страховщиками затрат на ремонт транспортных средств по ОСАГО, утвержденная Центробанком. Размер компенсации теперь будет определяться на основании новых справочников цен на запчасти, материалы и нормо-часы, которые будут обновляться раз в три месяца, пишет «Коммерсант».

В новой методике также исключено положение о возможности «в исключительных случаях» рассчитывать стоимость с учетом более дешевых б/у деталей. Участники рынка уверены, что такая мера позитивно повлияет на качество ремонта.

Россиянам спишут 1,6 млрд рублей долгов

В рамках процедуры внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.