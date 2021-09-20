Пока вы спали: В России собирают «партизан»

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С 22 сентября на девяти полигонах юга России начнутся сборы с представителями боевого армейского резервного состава (БАРС), которых военкоматы набирали по контракту в августе и сентябре. К проведению занятий будут привлечены 240 офицеров и сержантов, пишет «Независимая газета».
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, отметил, что мобилизация резервистов важна для решения задач в сфере обороны и безопасности, так как Россия вынуждена реагировать на приближение НАТО к границам и агрессивные заявления руководства Украины. При этом, по его словам, «формирование новых структурных подразделений резерва в Вооруженных силах РФ повторяет надежную систему подготовки мобресурсов времен СССР». В простонародье тогда их все называли «партизанами», подчеркнул он.
Из-за рекордных цен на газ объявлено о приостановке производства удобрений Украинским Одесским припортовым заводом и закрытии двух производственных комплексов в Великобритании американской компанией CF Industries Holdings, сообщает «Независимая газета».
Эксперты отмечают, что угроза, нависшая над сталелитейной, химической и металлургической промышленностью, тормозит восстановление европейской экономики. Также высокие цены на газ угрожают и пищевой промышленности. В частности, британские производители мяса уже призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.
Благодаря созданию единого оборонного пространства, охранять рубежи России со стороны северо-запада будут совместно российские и белорусские пограничники, отмечает «Независимая газета».
При этом сложной остается ситуация на южном отрезке западных рубежей. Там Украина строит забор, отгораживаясь не только от России, но и от Приднестровья. Таким образом Киев дает понять, что под военный контроль взята непризнанная республика, в которой дислоцируется Оперативная группа российских войск, отмечает издание.
С 20 сентября в России начала действовать новая методика расчета страховщиками затрат на ремонт транспортных средств по ОСАГО, утвержденная Центробанком. Размер компенсации теперь будет определяться на основании новых справочников цен на запчасти, материалы и нормо-часы, которые будут обновляться раз в три месяца, пишет «Коммерсант».
В новой методике также исключено положение о возможности «в исключительных случаях» рассчитывать стоимость с учетом более дешевых б/у деталей. Участники рынка уверены, что такая мера позитивно повлияет на качество ремонта.
В рамках процедуры внесудебного банкротства будут списаны долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
По его словам, за первый год проведения упрощенной процедуры банкротства от россиян, чьи долги составляют от 50 до 500 тысяч рублей, поступило 12 тысяч обращений. Процедуру банкротства без суда начали по пяти тысячам из них. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тысяч граждан.