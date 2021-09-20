Голосование в «красной зоне» пациентов с коронавирусом сняли на видео

Голосование пациенты с COVID-19 смогли проголосовать на импровизированных избирательных участках в «красной зоне». Видео публикует telegram-канал «Кубанские новости».
На кадрах видно, как одетые в защитную экипировку люди заходят в палату к пациентам с коронавирусом. В руках у них переносная урна для голосования. На спине у молодых людей были нанесены их имена и фамилии, а также надпись «Выборы-2021». Через несколько минут пациенты больницы получили бюллетени и смогла отдать свой голос за того или иного кандидата.