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В Минздраве рассказали о проекте по сокращению инфарктов

Ura.Ru
38 минут назад

В Минздраве рассказали о проекте, который способствует снижению числа инфарктов, инсультов, а также сокращает количество вызовов скорой помощи. С 2023 года врачи смогут измерять давление всем гипертоникам России дистанционно, с помощью «умных» тонометров (прибор для измерения давления). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Минздраве рассказали о проекте по сокращению инфарктов
Фото: Екатерина СычковаЕкатерина Сычкова

«Дистанционное измерение артериального давления у гипертоников опробовали в нескольких регионах, и теперь внедрят по всей России», — приводит слова Михаила Мурашко «Российская Газета». В рамках программы пациенты бесплатно получат тонометр с возможностью автоматической передачи данных их терапевту. Пилот идет уже второй год в 25 регионах России, уточнили в газете.

Глава НМИЦ Кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов находит результаты пилота воодушевляющими. Количество вызовов скорой помощи значительно уменьшилось. Снижение числа инфарктов и инсультов среди больных гипертонией, поможет снизить число госпитализаций от болезней сердца и сосудов. В Минздраве планируют охватить дистанционным мониторингом все регионы РФ с 2023 года.

Ранее сообщалось, что если тонометр впервые показал низкое давление, это может свидетельствовать об инсульте и других опасных болезнях. Об этом предупреждает кардиолог Наталья Гаврилюк.

Общество,Михаил Мурашко,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,РАН,"Российская газета",
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