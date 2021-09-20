В Минздраве рассказали о проекте по сокращению инфарктов

В Минздраве рассказали о проекте, который способствует снижению числа инфарктов, инсультов, а также сокращает количество вызовов скорой помощи. С 2023 года врачи смогут измерять давление всем гипертоникам России дистанционно, с помощью «умных» тонометров (прибор для измерения давления). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: Екатерина Сычкова Екатерина Сычкова

«Дистанционное измерение артериального давления у гипертоников опробовали в нескольких регионах, и теперь внедрят по всей России», — приводит слова Михаила Мурашко «Российская Газета». В рамках программы пациенты бесплатно получат тонометр с возможностью автоматической передачи данных их терапевту. Пилот идет уже второй год в 25 регионах России, уточнили в газете.

Глава НМИЦ Кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов находит результаты пилота воодушевляющими. Количество вызовов скорой помощи значительно уменьшилось. Снижение числа инфарктов и инсультов среди больных гипертонией, поможет снизить число госпитализаций от болезней сердца и сосудов. В Минздраве планируют охватить дистанционным мониторингом все регионы РФ с 2023 года.