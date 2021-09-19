Умер актер из «Человека-невидимки» Игорь Бучко

Актёр Игорь Бучко умер в Москве. Тело мужчины было найдено благодаря соседям. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, жители соседней квартиры вызвали эстренные службы ощутив неприятный запах из жилища Бучко. После вскрытия квартиры, там действительно был обнаружен мужчина без признаков жизни. Супруга актёра в это время находилась за городом.
Игорь Бучко известен зрителям своим участием в таких фильмах, как «Человек-невидимка», «Вечный зов», «У опасной черты», «Здесь, на моей земле» и другим.
Ранее сообщалось, что актёр театра и кино, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Глухарь», Владимир Яковлев умер в возрасте 62 лет.