В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве умер актёр из «Человека-невидимки» Игорь Бучко

News.ru
24 минуты назад

Актёр Игорь Бучко умер в Москве. Тело мужчины было найдено благодаря соседям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Умер актер из «Человека-невидимки» Игорь Бучко
Фото: kinopoisk.rukinopoisk.ru

По имеющимся данным, жители соседней квартиры вызвали эстренные службы ощутив неприятный запах из жилища Бучко. После вскрытия квартиры, там действительно был обнаружен мужчина без признаков жизни. Супруга актёра в это время находилась за городом.

Игорь Бучко известен зрителям своим участием в таких фильмах, как «Человек-невидимка», «Вечный зов», «У опасной черты», «Здесь, на моей земле» и другим.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Глухарь», Владимир Яковлев умер в возрасте 62 лет.

Общество,Владимир Яковлев,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители