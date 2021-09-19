Умер актер из «Человека-невидимки» Игорь Бучко

Актёр Игорь Бучко умер в Москве. Тело мужчины было найдено благодаря соседям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: kinopoisk.ru kinopoisk.ru

По имеющимся данным, жители соседней квартиры вызвали эстренные службы ощутив неприятный запах из жилища Бучко. После вскрытия квартиры, там действительно был обнаружен мужчина без признаков жизни. Супруга актёра в это время находилась за городом.

Игорь Бучко известен зрителям своим участием в таких фильмах, как «Человек-невидимка», «Вечный зов», «У опасной черты», «Здесь, на моей земле» и другим.