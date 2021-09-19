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Снег ожидается в ряде регионов России 20 сентября

Слово и Делоиещё 1
14 минут назад

Снег ожидается в нескольких регионах России 20 сентября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России первый снег выпадет в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цикличный вихрь на настоящий момент раскручивается над юго-западом Центральном России, где прошедшей ночью уже выпала месячная норма осадков. Теперь он движется на другие регионы. По прогнозам специалистов, снег порадует многих.

Половина месячной нормы осадков в ближайшее время обрушится на Смоленскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области.

При этом в Твери и Тверской области не исключено, что падающий с утра снег быстро перейдет в ливни.

«Такой символический зимний привет возможен в Ярославской и Московской областях. В Туле дождь с мокрым снегом может случиться уже ближе к полуночи, около 23:00», – пояснил Тишковец для ТАСС.

Мокрый снег порадует и жителей Смоленщины.

«Такого сильного дождя не было 73 года»

В Гидрометцентре, в свою очередь, предупредили о существенном похолодании на всей европейской части России. Температура воздуха днем может прогреваться только до пяти градусов.

Общество,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
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