В России первый снег выпадет в сентябре

Снег ожидается в нескольких регионах России 20 сентября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Цикличный вихрь на настоящий момент раскручивается над юго-западом Центральном России, где прошедшей ночью уже выпала месячная норма осадков. Теперь он движется на другие регионы. По прогнозам специалистов, снег порадует многих.

Половина месячной нормы осадков в ближайшее время обрушится на Смоленскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области.

При этом в Твери и Тверской области не исключено, что падающий с утра снег быстро перейдет в ливни.

«Такой символический зимний привет возможен в Ярославской и Московской областях. В Туле дождь с мокрым снегом может случиться уже ближе к полуночи, около 23:00», – пояснил Тишковец для ТАСС.

Мокрый снег порадует и жителей Смоленщины.