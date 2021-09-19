Эксперт оценил опасность нового штамма коронавируса «мю» для России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов считает невысокой вероятность новых волн COVID-19 из-за нового штамма «мю». Об этом он рассказал РИА «Новости».
«По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм дельта», — пояснил Хафизов.
Он сообщил, что на территории России случаев заболеваний, вызванного этим вариантом коронавируса, на данный момент не зафиксировано.
По его словам, штамм «мю» обнаружен в 50 странах мира. Он входит в перечень разновидностей SARS-CoV2, которые ВОЗ взяла под наблюдение. При этом, отметил Хафизов, в Южной Америке, где еще недавно штамм «мю» имел достаточно широкое распространение, - в частности, в Колумбии, - отмечается снижение его доли в статистике заболеваемости. По данным Хафизова, аналогичная ситуация складывается и в других регионах мира.