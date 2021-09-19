В России захотели запретить продажу алкоголя по выходным

В России необходимо запретить продажу алкоголя в выходные и праздники. Эта мера значительно снизит уровень преступности. Об этом заявил председатель «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов. Его цитирует издание Ura.ru.

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«Надо ограничивать, а может и запрещать продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», - сказал Жданов.

По его словам, трезвые и разумные люди будут только приветствовать любые ограничительные меры, вплоть до полного запрета.

Жданов рассказал, что в Якутии более 100 населенных пунктов объявили себя территорией трезвости. Теперь там не продают алкоголь, и это сразу позитивно сказалось на людях. «Даже такой запрет дает свой результат», — подытожил глава «Союза борьбы за народную трезвость».