Вирусолог рассказал о людях, неуязвимых перед коронавирусом

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», — добавил собеседник агентства.