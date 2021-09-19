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Вирусолог рассказал о людях, неуязвимых перед коронавирусом

Ura.Ru
31 минуту назад

Россияне, болеющие простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Вирусолог рассказал о людях, неуязвимых перед коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — объяснил URA.RU Петр Чумаков.

Профессор добавил, что болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок.

«Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — уточнил вирусолог.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с URA.RU отметил, что респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление. При этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов, сказал он.

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», — добавил собеседник агентства.

По словам Нетесова, этим вопросом детально не занимались.

«Этот процесс развития микст-инфекции детально никто не изучал, потому что изучать его, как вы понимаете, без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого», — заключил он.

Общество,Сергей Нетесов,РАН,
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