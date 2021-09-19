Студент из Ленобласти построил железную дорогу на даче.Видео

Семнадцатилетний студент из Ленинградской области Владислав Иванов с помощью друзей построил полноценную железную дорогу на даче.

На кадрах, снятых Ruptly в субботу, Влад вместе с другом катается по участку в самодельном открытом вагончике по маленьким рельсам. На дачной железной дороге есть стрелочный перевод и светофоры.

Иванов рассказал, что на создание дороги его вдохновили работы других местных энтузиастов, на чьих участках он увидел пути и поезда. Летом 2019 года он начал создавать трамвай в мастерской одного из них, а закончил работу к началу осени 2020 года.

Сейчас по рельсам на даче ходит точная копия немецкого трамвая 1911 года в масштабе 1:2.

Друг Влада Михаил Диев поделился, что в стройке энтузиасту помогали товарищи: они прокладывали шпалы, покрывали их специальным составом. Иванов рассказал, что главной трудностью при строительстве был рельеф.

"Нужно было все выровнять, убрать ненужное," - пояснил он.

Сейчас парень строит вокзал и планирует увеличить общую протяженность дороги в три-четыре раза. В следующем году он хочет сделать платформу, освещение и другую инфраструктуру, а на пути добавить кольцо и петлю.