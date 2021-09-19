В России массово подешевели авиабилеты

В России массово подешевели билеты на самолет по нескольким популярным направлениям. Больше всего сократился средний чек авиабилета в Липецк. Об этом сообщили аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, результаты исследования публикует RT.

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В рамках исследования анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября. Так, стоимость авиабилета в Липецк в одну сторону стала дешевле в среднем на 41 процент, чек сократился с 8,8 тысячи рублей до 5,2 тысячи рублей. Средняя цена на перелет в Ханты-Мансийский автономный округ, в свою очередь, уменьшилась с 8,9 тысячи рублей до шести тысяч рублей в одну сторону.

Помимо этого, сократилась стоимость билетов в Брянск — с 5,5 тысячи рублей до 4,2 тысячи рублей в одну сторону. Почти на столько же сократился средний чек за перелет в Барнаул — с 10,3 тысячи рублей до 7,9 тысячи рублей в одну сторону.

Кроме того, по результатам исследования, на 15-19 процентов уменьшились средние чеки за перелет в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10-14 процентов снизилась средняя цена за авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8-9 процентов сократилась стоимость за перелет в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.