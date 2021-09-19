Иммунолог заявил, что болеющие COVID бессимптомно менее заразны

Те, кто переносят COVID-19 бессимптомно, менее заразны, чем болеющие коронавирусом в легкой и тяжелой формах. Об этом в беседе с URA.RU сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Те, кто переносят COVID-19 бессимптомно, заразны в несколько меньшей степени, потому что они не являются носителями вируса, хотя у них и идет вирусовыделение. Условно говоря, для заражения нужно подольше пообщаться с таким человеком. И период заразности у бессимптомников короче, от двух до четырех дней, так как вирус у них в организме исчезает быстрее, в то время как у остальных длится от семи до десяти дней», — объяснил иммунолог Николай Крючков.
В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что до сих пор нет точных данных, на каком этапе заражения человек становится опасен для других.
«До сих пор неизвестно, на какой стадии заболевания человек начинает становиться заразным. Логично, что это происходит, когда он выпускает вирусные частицы, но нет данных, на каком этапе происходит их выброс из организма, и в каком количестве они выходят из организма людей, болеющих бессимптомно или тяжело», — рассказал он.
По словам врача, пока нет исследований и по бессимптомным больным.
«Наблюдение и медицинская помощь сейчас ведется за лицами, которые проявляют хоть какую-то симптоматику, исследованием же людей с бессимптомным течением болезни никто не занимался. Можно предположить, что у людей с бессимптомным течением меньше вероятность распространения инфекции, но известны случаи, когда бессимптомное течение было причиной заражения окружающих людей», — добавил Шунков.
Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили о начале внедрения в клиническую практику ПЦР-анализов по выявлению COVID-19 любыми доступными пробами биологических жидкостей. Новая система в первую очередь предназначена для выявления бессимптомно больных.