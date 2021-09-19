Иммунолог заявил, что болеющие COVID бессимптомно менее заразны

«Те, кто переносят COVID-19 бессимптомно, заразны в несколько меньшей степени, потому что они не являются носителями вируса, хотя у них и идет вирусовыделение. Условно говоря, для заражения нужно подольше пообщаться с таким человеком. И период заразности у бессимптомников короче, от двух до четырех дней, так как вирус у них в организме исчезает быстрее, в то время как у остальных длится от семи до десяти дней», — объяснил иммунолог Николай Крючков.