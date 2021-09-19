Звезда женского Stand Up Ахмедова подала в суд на застройщика

Актриса и продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова подала в суд на застройщика. Она требует более 4 миллионов рублей за московскую новостройку, сданную не в срок. Об иске сообщает Telegram-канал Mash.

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Артистка приобрела трёхкомнатную квартиру в районе Филёвский парк по договору долевого строительства. Застройщик ООО «Малахит» должен был сдать элитный дом до конца 2020 года. Однако ключи хозяевам квартир вручили только нынешним летом.

Ахмедова требует от «Малахита» 987 тысяч рублей за несвоевременную сдачу объекта, 1,1 млн неустойки и 2 млн за моральный вред.

Помимо актрисы в суд обратились и другие покупатели жилья в данном доме. Они также недовольны затянувшимися сроками сдачи жилья.