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Звезда женского Stand Up Ахмедова подала в суд на застройщика

Майк Габриелян
1 час назад

Актриса и продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова подала в суд на застройщика. Она требует более 4 миллионов рублей за московскую новостройку, сданную не в срок. Об иске сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда женского Stand Up Ахмедова подала в суд на застройщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка приобрела трёхкомнатную квартиру в районе Филёвский парк по договору долевого строительства. Застройщик ООО «Малахит» должен был сдать элитный дом до конца 2020 года. Однако ключи хозяевам квартир вручили только нынешним летом.

Ахмедова требует от «Малахита» 987 тысяч рублей за несвоевременную сдачу объекта, 1,1 млн неустойки и 2 млн за моральный вред.

Помимо актрисы в суд обратились и другие покупатели жилья в данном доме. Они также недовольны затянувшимися сроками сдачи жилья.

Ранее сообщалось, что Ахмедова опубликовала в личном блоге свое архивное фото со школьного выпускного.

Общество,Юлия Ахмедова,
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