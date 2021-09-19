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Названы пять самых популярных способа россиян побороть стресс

Елена Прошина
1 час назад

Для снятия стресса большинство жителей России используют прогулки, хобби и общение с друзьями. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный Райффайзенбанком, сообщает ТАСС.

Названы пять самых популярных способа россиян побороть стресс
Фото: Fotolia / lichtmeisterFotolia / lichtmeister

Больше половины жителей России (54% опрошенных) преодолевает стресс благодаря прогулкам на свежем воздухе. 41% респондентов лучшим лекарством для снятия внутреннего напряжения считают общение с друзьями. Еще 29% наших сограждан борются со стрессом с помощью хобби. Четверть участвовавших в опросе (25%) снимают стресс, употребляя алкоголь. Еще столько же ответили, что отпуск – лучшее лекарство от стресса.

В ходе опроса выяснилось, что с помощью занятий спортом избавляются от внутренних проблем лишь 20% респондентов. Медитацию для аналогичных целей применяют 10% принявших участие в исследовании россиян. И только 5% из них прибегают к духовным практикам для снятия стресса.

В аутсайдерах оказались такие лекарства от него как регулярное общение с психологом (3%) и ежедневные записи в дневник (3%). Снимать стресс специфическими игрушками вроде «симпл-димпл» или «поп-ит» предпочитают всего 2% опрошенных.

В ходе исследования выяснилось, что на нервозность из-за стресса жалуются 71% россиян. Следствием повышенного внутреннего напряжения считают раздражительность и чувство гнева 65% опрошенных. На нехватку энергии жалуются 50% из них. 66% респондентов отметили рост уровня стресса в течении последние 12 месяцев.

В ходе исследования были зафиксированы ответы 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет. 60% среди них составили женщины и 40% - мужчины.

Общество,Райффайзенбанк Австрия,ИТАР-ТАСС,
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