Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Из-за пандемии COVID-19 работающие россияне изменили отношение к отпуску. Теперь идеальным считается длительный отпуск — месяц и более. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.
Почти треть опрошенных (30%) считает, что для хорошего отдыха необходимы четыре недели.
Еще 23% назвали идеальным перерыв продолжительностью более четырех недель. При этом в 2019 году доля желающих отправиться в отпуск на срок более месяца составляла лишь 15%.
Почти каждый пятый (19%) опрошенный считает идеальным трехнедельный отпуск.
Отдых в 14 дней устроит 17% россиян, а десятидневный перерыв способен удовлетворить всего 3%.
Социологи провели опрос 14–16 сентября 2021 года во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек.
Ранее социологическое исследование показало, что 19% россиян занимаются планированием следующего путешествия, чтобы справиться с хандрой после окончания отпуска.