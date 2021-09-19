Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Из-за пандемии COVID-19 работающие россияне изменили отношение к отпуску. Теперь идеальным считается длительный отпуск — месяц и более. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

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Почти треть опрошенных (30%) считает, что для хорошего отдыха необходимы четыре недели.

Еще 23% назвали идеальным перерыв продолжительностью более четырех недель. При этом в 2019 году доля желающих отправиться в отпуск на срок более месяца составляла лишь 15%.

Почти каждый пятый (19%) опрошенный считает идеальным трехнедельный отпуск.

Отдых в 14 дней устроит 17% россиян, а десятидневный перерыв способен удовлетворить всего 3%.

Социологи провели опрос 14–16 сентября 2021 года во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек.