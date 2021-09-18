Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Предстоящая зима в России будет холодной из-за влияния антициклонов. Такой прогноз сделал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок, передает Ura.Ru.

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«Будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое», - сказал метеоролог.

По его словам, в нынешнем году на территории РФ эпизодически останавливались антициклоны. Наступившее сейчас похолодание также вызвано арктическим антициклоном. Существует большая вероятность, что зимой ситуация повторится на территории от Ла-Манша до Урала.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин отметил, что в целом погода будет неустойчивой из-за активного перемещения воздушных масс с юга на север и обратно.