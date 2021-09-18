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Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму в России

Майк Габриелян
7 минут назад

Предстоящая зима в России будет холодной из-за влияния антициклонов. Такой прогноз сделал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок, передает Ura.Ru.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое», - сказал метеоролог.

По его словам, в нынешнем году на территории РФ эпизодически останавливались антициклоны. Наступившее сейчас похолодание также вызвано арктическим антициклоном. Существует большая вероятность, что зимой ситуация повторится на территории от Ла-Манша до Урала.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин отметил, что в целом погода будет неустойчивой из-за активного перемещения воздушных масс с юга на север и обратно.

Синоптик предупредил россиян о глубокой холодной яме

Ранее сообщалось, что через 30 лет глобальное потепление климата может вызвать в России «европейские» зимы.

Общество,Алексей Кокорин,РИА Ura.ru,
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