В РПЦ назвали «культурным шоком» переход на латиницу на Украине

«Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. < > Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».