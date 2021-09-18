В РПЦ назвали «культурным шоком» переход на латиницу на Украине

Переход с кириллицы на латиницу и введение английского языка обязательным на Украине вызовет «культурный шок» среди граждан. Такое мнение выразил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данило призвал избавиться в стране от кириллицы и перейти на латиницу. Также он предложил ввести в стране второй национальный язык — английский. Митрополит Иларион усмотрел в этом нарушение прав человека.
«Я думаю, что для многих украинцев такой переход на латиницу стал бы культурным шоком. < > Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке, даже если он живет в стране, где этот язык не является языком большинства», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель РПЦ считает, что «перекодировать культурную идентичность украинского народа невозможно». А английский язык никогда не вытеснит русский. По мнению Илариона, ликвидация кириллицы на Украине дискриминирует русскоязычное население.
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что переход Украины с кириллицы на латиницу е поможет стране. Такие действия лишь превратят Украину в колонию, приводит его слова «Национальная служба новостей».