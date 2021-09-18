Какие продукты ускоряют старение: ответ диетолога

Диетолог Маргарита Королева заявила, что большая часть продуктов на полках магазинов, как минимум, не полезны для здоровья. Ее мнение приводит телеканал «Царьград».
«Пищевая промышленность работает над формулами продуктов, чтобы привлечь наше внимание и создать условия для формирования зависимости от этих продуктов. Их делают вкусными, их красиво подают, им обеспечивают сохранность на прилавке на недели и месяцы, даже годы. Такие компоненты, искусственные, организм генетически не имеет возможности усваивать», - заявила Королева.
По ее мнению, от пищи зависит все то, что подразумевают под понятием «молодость и энергия».
Она пояснила, что считает вредными для здоровья такие продукты как всевозможные консервы, сладкое, выпечку, ароматизированные йогурты и тому подобную пищу.
Королева заявила, что если убрать с прилавков магазинов продукты, которые людям вредно употреблять регулярно, то там останется менее четверти товарных позиций.
Диетолог полагает, что для человека полезны натуральные продукты, подвергшиеся минимальной обработке, что позволяет сохранить в них витамины и полезные микроэлементы.