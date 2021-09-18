В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Какие продукты ускоряют старение: ответ диетолога

Ювелина Бернст
26 минут назад

Диетолог Маргарита Королева заявила, что большая часть продуктов на полках магазинов, как минимум, не полезны для здоровья. Ее мнение приводит телеканал «Царьград».

Какие продукты ускоряют старение: ответ диетолога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пищевая промышленность работает над формулами продуктов, чтобы привлечь наше внимание и создать условия для формирования зависимости от этих продуктов. Их делают вкусными, их красиво подают, им обеспечивают сохранность на прилавке на недели и месяцы, даже годы. Такие компоненты, искусственные, организм генетически не имеет возможности усваивать», - заявила Королева.

По ее мнению, от пищи зависит все то, что подразумевают под понятием «молодость и энергия».

Она пояснила, что считает вредными для здоровья такие продукты как всевозможные консервы, сладкое, выпечку, ароматизированные йогурты и тому подобную пищу.

Королева заявила, что если убрать с прилавков магазинов продукты, которые людям вредно употреблять регулярно, то там останется менее четверти товарных позиций.

Диетолог полагает, что для человека полезны натуральные продукты, подвергшиеся минимальной обработке, что позволяет сохранить в них витамины и полезные микроэлементы.

Общество,Маргарита Королева,Царьград ТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители