Какие продукты ускоряют старение: ответ диетолога

Диетолог Маргарита Королева заявила, что большая часть продуктов на полках магазинов, как минимум, не полезны для здоровья. Ее мнение приводит телеканал «Царьград».

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«Пищевая промышленность работает над формулами продуктов, чтобы привлечь наше внимание и создать условия для формирования зависимости от этих продуктов. Их делают вкусными, их красиво подают, им обеспечивают сохранность на прилавке на недели и месяцы, даже годы. Такие компоненты, искусственные, организм генетически не имеет возможности усваивать», - заявила Королева.

По ее мнению, от пищи зависит все то, что подразумевают под понятием «молодость и энергия».

Она пояснила, что считает вредными для здоровья такие продукты как всевозможные консервы, сладкое, выпечку, ароматизированные йогурты и тому подобную пищу.

Королева заявила, что если убрать с прилавков магазинов продукты, которые людям вредно употреблять регулярно, то там останется менее четверти товарных позиций.