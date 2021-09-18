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Врач заявила об эволюции человека благодаря коронавирусу

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Столкновение человека с вирусом, в том числе с коронавирусом, является для человека эволюцией, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, передает Ura.ru.

Врач заявила об эволюции человека благодаря коронавирусу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она объяснила, что так организм приобретает умение бороться с инфекциями определенного типа, формируя новые свойства. Эти свойства могут быть способны бороться и с другими вирусами. Данные изменения остаются в генетической памяти.

«Мы что-то приобретаем, как-то развиваемся. < > Только, как и полагается по законам эволюции, вопрос такой: справиться ли с этим человек или нет», — добавила Ярцева.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь добавил, что, кроме приобретения новых свойств иммунитетом, от коронавируса больше нет положительных эффектов.

По прогнозам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, увеличение случаев COVID-19 текущей осенью в России будет, но показатели будут ниже по сравнению с 2020 годом. Он сообщил, что в стране постепенно формируется популяционный иммунитет к коронавирусу, происходит это, в основном, естественным путем.

Общество,Евгений Тимаков,Ирина Ярцева,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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