Врач заявила об эволюции человека благодаря коронавирусу

Столкновение человека с вирусом, в том числе с коронавирусом, является для человека эволюцией, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, передает Ura.ru.

Она объяснила, что так организм приобретает умение бороться с инфекциями определенного типа, формируя новые свойства. Эти свойства могут быть способны бороться и с другими вирусами. Данные изменения остаются в генетической памяти.

«Мы что-то приобретаем, как-то развиваемся. < > Только, как и полагается по законам эволюции, вопрос такой: справиться ли с этим человек или нет», — добавила Ярцева.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь добавил, что, кроме приобретения новых свойств иммунитетом, от коронавируса больше нет положительных эффектов.