На карте «Голоса» нашли нарушения на выборах прошлых лет

На «Карте нарушений» движения «Голос» (признано иноагентом в России) обнаружены публикации за прошлые годы. Как сообщил один из пользователей блог-платформы Telegraph, на сервисе опубликованы нарушения, якобы совершенные на выборах в Госдуму-2021, но текст в них идентичен публикациям прошлых лет.

Фото: Ura.ru Ura.ru

«Как и в прошлые годы, под видом нарушений опять публикуются почти идентичные сообщения прошлых избирательных циклов. Причем нарушения состоят просто из текста, без каких-либо подтверждающих материалов», — написал пользователь Telegraph.

Он сравнил публикации от 17 сентября 2021 года и новости с президентских выборов 18 марта 2018 года, а также с выборов в Госдуму в 2016 году. В них указаны одни и те же избирательные участки, на которых якобы совершались нарушения, и текст жалоб.