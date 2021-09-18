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На карте «Голоса» нашли нарушения на выборах прошлых лет

Ura.Ru
56 минут назад

На «Карте нарушений» движения «Голос» (признано иноагентом в России) обнаружены публикации за прошлые годы. Как сообщил один из пользователей блог-платформы Telegraph, на сервисе опубликованы нарушения, якобы совершенные на выборах в Госдуму-2021, но текст в них идентичен публикациям прошлых лет.

На карте «Голоса» нашли нарушения на выборах прошлых лет
Фото: Ura.ruUra.ru

«Как и в прошлые годы, под видом нарушений опять публикуются почти идентичные сообщения прошлых избирательных циклов. Причем нарушения состоят просто из текста, без каких-либо подтверждающих материалов», — написал пользователь Telegraph.

Он сравнил публикации от 17 сентября 2021 года и новости с президентских выборов 18 марта 2018 года, а также с выборов в Госдуму в 2016 году. В них указаны одни и те же избирательные участки, на которых якобы совершались нарушения, и текст жалоб.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят в России с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование определит 450 депутатов на следующие пять лет. Половину кресел распределят по спискам партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Другую половину мест получат победители выборов по одномандатным округам.

Общество,Госдума,Daily Telegraph,
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