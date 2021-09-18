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Mash: Против блогера Эдварда Била подали новый иск из-за ДТП

Ювелина Бернст
1 час назад

Против скандально известного блогера Эдварда Била подали новый иск в суд, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, с иском в суд обратилась 33-летняя Юлия Орлова, сообщив, что блогер спровоцировал ДТП на Садовом кольце в Москве. Она требует от Била возмещения ущерба в размере 654,5 тысячи рублей. В эту сумму входят имущественный ущерб, моральная компенсация и расходы на экспертизы.

"Начали борзеть": Эдвард Бил о требующих компенсации после ДТП

В апреле Бил на высокой скорости выехал на встречную полосу в центре столицы и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала одна из водителей - Мария Артемова. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Била признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.

В августе в суд на Била подала Екатерина Маничкина, потребовав от блогера 2 миллиона рублей. Она пострадала в аварии с ним, управляя автомобилем Range Rover. Женщина получила легкие травмы, а автомобиль лишился бампера.
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