Против скандально известного блогера Эдварда Била подали новый иск в суд, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, с иском в суд обратилась 33-летняя Юлия Орлова, сообщив, что блогер спровоцировал ДТП на Садовом кольце в Москве. Она требует от Била возмещения ущерба в размере 654,5 тысячи рублей. В эту сумму входят имущественный ущерб, моральная компенсация и расходы на экспертизы.
В апреле Бил на высокой скорости выехал на встречную полосу в центре столицы и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала одна из водителей - Мария Артемова. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Била признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.