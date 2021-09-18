По данным Telegram-канала, с иском в суд обратилась 33-летняя Юлия Орлова, сообщив, что блогер спровоцировал ДТП на Садовом кольце в Москве. Она требует от Била возмещения ущерба в размере 654,5 тысячи рублей. В эту сумму входят имущественный ущерб, моральная компенсация и расходы на экспертизы.