Путин поздравил с юбилеем Анну Нетребко

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество не только покоряют самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Россия гордится Нетребко "как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром".
"И конечно, как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией", - добавил Путин.
Глава государства также отметил, что выступления и концерты Нетребко в России - "это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства".
Анна Нетребко - российская оперная певица (сопрано), народная артистка РФ (2008). Солистка Мариинского театра (1994-н. в.), выступала в оперных театрах "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк), "Конвент-Гарден" (Лондон), "Опера Бастий" (Париж). Исполнила партии в операх "Риголетто" Джузеппе Верди, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Война и мир" Сергея Прокофьева и др. Лауреат Государственной премии РФ (2005), награждена одиннадцатью престижными профессиональными наградами ECHO Klassik, почетным титулом Kammersangerin, присужденным ей Венской государственной оперой.