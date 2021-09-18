Путин поздравил с юбилеем Анну Нетребко

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество не только покоряют самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия гордится Нетребко "как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром".

"И конечно, как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией", - добавил Путин.

Глава государства также отметил, что выступления и концерты Нетребко в России - "это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства".