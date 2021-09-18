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В России запретили прокат нового фильма Верховена

Майк Габриелян
55 минут назад

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» (режиссер Пол Верховен), рассказывающем о монахине-лесбиянке. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

В России запретили прокат нового фильма Верховена
Фото: ReutersReuters

«Приказываю отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение". Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой» - говорится в документе.

Приказ подписан Сергеем Обрывалиным - первым заместителем министра культуры РФ

В фильме рассказывается о католической монахине Бенедетте, которая влюбляется в новую послушницу Бартоломею. Вскоре об их запретной страсти становится известно, и Бенедетту судят за прелюбодеяние и одержимость дьяволом. Действие происходит в Италии эпохи Возрождения.

Премьера кинокартины «Искушение» прошла на Каннском фестивале в июле. В России прокат должен был начаться 7 октября.
Общество,Пол Верховен,Минкультуры,
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