В России запретили прокат нового фильма Верховена

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» (режиссер Пол Верховен ), рассказывающем о монахине-лесбиянке. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

«Приказываю отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение". Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой» - говорится в документе.

В фильме рассказывается о католической монахине Бенедетте, которая влюбляется в новую послушницу Бартоломею. Вскоре об их запретной страсти становится известно, и Бенедетту судят за прелюбодеяние и одержимость дьяволом. Действие происходит в Италии эпохи Возрождения.