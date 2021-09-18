Мясников рассказал, какая болезнь является «немым убийцей» человека

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неправильном отношении людей с повышенным кровяным давлением к своей болезни. Его слова со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1» приводит РИА «Новости».

«Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них», — заявил Мясников.

По его словам, когда гипертоник делает вид, что у него все в порядке со здоровьем, - опасная модель поведения.

Еще одной ошибкой врач назвал случай, когда больной постоянно думает о своем давлении, часто его измеряет, принимает лекарства при минимальных его отклонениях от нормы и отказывается от активного образа жизни. Мясников считает такое отношение к гипертонии деструктивным и вредным. Он порекомендовал избегать обеих крайностей и придерживаться «золотой середины».