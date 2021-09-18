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Мясников рассказал, какая болезнь является «немым убийцей» человека

Елена Прошина
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неправильном отношении людей с повышенным кровяным давлением к своей болезни. Его слова со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1» приводит РИА «Новости».

Мясников рассказал, какая болезнь является «немым убийцей» человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. Самая злокачественная гипертония — у молодых ребят, это всегда случайная находка для них», — заявил Мясников.

По его словам, когда гипертоник делает вид, что у него все в порядке со здоровьем, - опасная модель поведения.

Еще одной ошибкой врач назвал случай, когда больной постоянно думает о своем давлении, часто его измеряет, принимает лекарства при минимальных его отклонениях от нормы и отказывается от активного образа жизни. Мясников считает такое отношение к гипертонии деструктивным и вредным. Он порекомендовал избегать обеих крайностей и придерживаться «золотой середины».

Он напомнил, что по статистике, до 40% жителей Земли в той или иной мере страдают от гипертонии. По его словам, это не значит, что почти половина населения планеты больны. При этом он подчеркнул, что повышенное кровяное давление становится причиной инфарктов, инсультов, болезней почек, слепоты и прочих. По его словам, эти недуги – последствия неконтролируемой гипертонии. В связи этим, он призвал всех страдающих повышенным давлением людей каждые три месяца проходить медицинские обследования системы кровообращения.

Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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