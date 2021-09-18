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У жителя Москвы в гортани выросли длинные волосы

Майк Габриелян
51 минуту назад

В Москве у мужчины выросли длинные густые волосы в гортани. Их пришлось удалить при помощи хирургической операции. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

У жителя Москвы в гортани выросли длинные волосы
Фото: ТАССТАСС

Житель столицы жаловался на кашель и инородное тело в горле. Он обратился к медикам научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского.

Выяснилось, что ранее у мужчины был рак голосовой складки. Одиннадцать лет назад ему провели операцию на гортани. Медики пересадили часть кожи с шеи в горло. Через некоторое время пациент начал ощущать дискомфорт.

При обследовании нашли причину беспокойства – на месте ранее пересаженного кожного лоскута росли «длинные густые волосы».

«Была выявлена рубцовая деформация гортани с ростом волос из стенок гортани. Волосы имели длину от 2 до 4 см и распространялись во все отделы гортани», - рассказали хирурги.

Мужчина решился на операцию. Хирурги сделали разрез на шее, вытащили кожный лоскут с волосами и послойно зашили ткани. Операция прошла под общей анестезией. В итоге неприятные ощущения москвича больше не беспокоят.

Врачи говорят, что причиной проблем стало наличие волосяных луковиц в пересаженном 11 лет назад кожном лоскуте.

Весной этого года сообщалось, что челябинские врачи удалили килограммовый клок волос из желудка девочки.

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