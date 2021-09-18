У курильщиков марихуаны появилась необъяснимая болезнь

В США растёт число пациентов, у которых проявились сильные симптомы боли в брюшной полости, а также тошнота и рвота. Чаще всего с такими признаками в больницы попадают люди в штатах, где легализовано употребление каннабиса. При этом уточняется, что в числе пострадавших оказываются подростки. Об этом пишет CNN.

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Они дрожат, держат себя за живот, жалуются на сильную боль в брюшной полости, а также тошноту. У многих проявляется рвота, которая может продолжаться часами. Некоторые признавались, что принимали горячий душ перед тем, как вызвать скорую, — рассказал педиатр детской больницы Колорадо Сэм Вэнг.

Он добавил, что в таких случаях ставится диагноз «синдром каннабиноидной гиперемезии», который был открыт совсем недавно. Впервые был задокументирован в Австралии в 2004 году. У людей, которые часто потребляют каннабис, иногда проявляются симптомы отравления из-за большого количества различных веществ в наркотике. Так, например, из-за большого содержания тетрагидроканнабинола в каннабисе организм начинает реагировать как при остром отравлении.