Умерла судья по делу Навального

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая приняла решение о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше», скончалась. Об этом журналистам Znak.com сообщили в пресс-службе инстанции.

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Судья Репникова Н. В. отчислена 18.08.2021 года в связи с её смертью, — рассказали в суде.

2 февраля Репникова приняла решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», которое в Европейском суде по правам человека признали политически мотивированным. Судья Репникова приняла такое решение, так как Навальный не отмечался в инспекции ФСИН по условиям испытательного срока, пока находился на лечении в Германии.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.