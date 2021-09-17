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В России начались исследования одновременной прививки от гриппа и COVID

News.ruиещё 7
35 минут назад

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране начались доклинические исследования единовременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

В России начались исследования прививки от гриппа и COVID
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных, — сказал министр.

Он уточнил, что дальнейшие решения будут приниматься уже после получения результатов исследования. Когда их планируется завершить — не уточняется.

Ранее сообщалось, что российская биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена создать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа. Об этом заявил президент компании Владимир Христенко. Специалист уточнил, что пока речь идёт только о разработке такого препарата, но не о его производстве. Он отметил, что речь идёт о вакцине, которую планируется создать по рекомбинантной технологии, а не инактивированной.

Общество,Михаил Мурашко,Владимир Христенко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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