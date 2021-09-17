Пока вы спали: Минск и Киев готовятся к провокациям

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Минск и Киев готовятся к провокациям

Резкое ухудшение белорусско-украинских отношений привело к тому, что любое происшествие на общей границе, например, повреждение дробью знака с изображением герба Белоруссии оказывается в фокусе внимания, а официальные лица все чаще говорят о возможности провокаций. Об этом сообщает «Независимая газета».

Так, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал границу с Белоруссией слабым местом и отметил, что через нее на территорию страны могут проникнуть «диверсионные группы или мигранты». А украинские эксперты призвали ВСУ быть готовыми отразить атаку с территории соседнего государства. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко также опасается диверсий и заявил о необходимости «закрывать 1200 км границы с Украиной».

Разработаны новые правила для проезда по платным дорогам

Согласно разработанным Минтрансом правилам проезда по платным трассам, автомобилисты смогут требовать возвращения оплаты при «обнаружении недостатков услуги или оказания ее не в полном объеме». При этом водители с «просроченной задолженностью» по оплате проезда не смогут попасть на платные трассы, пишет «Коммерсант».

По словам экспертов, речь о снижении стоимости и полностью бесплатном проезде по платной трассе может идти в случае, если водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что дорога не очищена от снега или пришла в ненадлежащее состояние.

Российская экономика переходит с доллара на евро

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), доля расчетов в долларах США во внешнеэкономическом торговом обороте в последние годы устойчиво снижается, однако растет зависимость от евро, пишет «Независимая газета».

При этом доля торговли в рублях или юанях возросла не так заметно. А в период ослабления российской валюты, по данным экспертов, участники внешней торговли переключаются на евро. «Этот факт показывает, что нестабильность рубля была и остается главным препятствием для наращивания доли внешнеторговых расчетов в национальной валюте», – пояснили экономисты.

Эксперты подсчитали запасы нефти в России

Временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров заявил, что Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на период в 21 год, и не исключил, что этот срок может быть увеличен, пишут «Известия».

В свою очередь опрошенные изданием эксперты обратили внимание, что расчеты производились с учетом цены Urals — $40 за баррель и 56 рублей за доллар. При этом в них не учитывались возможные открытия новых месторождений. Специалисты отмечают, что уровень добычи нефти в России «сохраняется на очень высоком уровне», а ее запасов хватит как минимум «на жизнь еще двух-трех поколений».

ЦБ предложил смягчить правила валютного контроля

Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями для фирм, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов ювелирных изделий, сообщают «Известия».