Пока вы в маске: развеян популярный миф о ревакцинации

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Иммунолог: прививка от COVID-19 не может повысить «напряженность» иммунитета

Повторная или первая прививка от COVID-19 не может повысить «напряженность» иммунитета. Такой популярный миф развеял иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков, сообщает «Фонтанка». Иммунолог объяснил, что «усиление» и «напряженность» иммунитета измерить нельзя. «Это антинаучная глупость несусветная. Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти россказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей все равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда», — заявил Полевщиков.

В России исследуют совместное введение вакцин от гриппа и COVID-19

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в ближайшее время. Об этом сообщает РИА "Новости". "Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение", — рассказал Гриднев.

Названы последствия скептического отношения россиян к вакцинации

Последствием скептического отношения к вакцинации названо то, что в России до конца года не будет достигнут коллективный иммунитет от коронавируса. Так считают эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), их слова приводит «Интерфакс». «Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60 процентов россиян», — отметили в РАНХиГС. По их подсчетам, до конца текущего года привиты будут 50-55 процентов населения.

Иммунолог раскрыла особенности течения гриппа после коронавируса

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева раскрыла особенности течения гриппа после перенесенного коронавируса. Она уточнила в интервью радио Sputnik, что COVID-19 ослабляет организм, поэтому другие инфекционные заболевания могут проходить тяжелее. Специалист отметила, что ключевую роль здесь играет степень поражения при коронавирусе, если легкие получили серьезные повреждения, то и в дальнейшем инфекции будут переноситься сложнее, особенно когда человек не успел восстановиться. Однако, достоверных данных об этом пока нет, добавила эксперт.

Врач: за полгода после прививки антитела к COVID падают в 10 раз