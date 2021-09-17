Кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале кабмина.

Согласно сообщению, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 3 мая и 10 мая соответственно. В итоге период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников - четыре дня с 7 по 10 мая.