Набиуллина: текущий уровень вакцинации в РФ недостаточный

"На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации (в России - прим. ТАСС) недостаточный. Даже не столько с точки зрения влияния на экономику - в принципе вакцинация нужна для того, чтобы защитить свое здоровье, здоровье близких и людей, с которыми вы общаетесь. Если говорить об экономических эффектах вакцинации, я считаю, что, чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов", - отметила она.