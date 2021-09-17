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Набиуллина назвала текущий уровень вакцинации в России недостаточным

ТАСС
22 минуты назад

Текущий уровень вакцинации в России является недостаточным, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Набиуллина: текущий уровень вакцинации в РФ недостаточный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации (в России - прим. ТАСС) недостаточный. Даже не столько с точки зрения влияния на экономику - в принципе вакцинация нужна для того, чтобы защитить свое здоровье, здоровье близких и людей, с которыми вы общаетесь. Если говорить об экономических эффектах вакцинации, я считаю, что, чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что "высокий уровень вакцинации дает больше уверенности инвесторам, что не будет локдаунов, а спрос и выручка опять не упадут, и, соответственно, инвестиции будут рентабельны".

"Поэтому косвенно, конечно, вакцинация влияет и в целом на инвестиционную активность", - заключила она.

Общество,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,Россия,
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