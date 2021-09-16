Лидер "Ночных волков" Хирург получил паспорт ДНР

«Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой Народной Республики. С чем тебя и поздравляю», — сказал глава республики.

Пушилин поблагодарил байкера за поддержку ДНР с первых дней 2014 года и добавил, что патриотические мероприятия, организованные мотоклубом, заряжают нужной и полезной энергетикой.

«Для меня стать гражданином Донецкой Народной Республики это означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России. Я не знаю ни одной земли российской, где бы так сильно любили свою родину, как в Донбассе», — ответил Хирург.