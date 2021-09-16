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Лидер "Ночных волков" Хирург получил паспорт ДНР

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдастанову (Хирургу). Об этом сообщается на официальном сайте республики.

Лидер "Ночных волков" Хирург получил паспорт ДНР
Фото: dnronline.sudnronline.su

«Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой Народной Республики. С чем тебя и поздравляю», — сказал глава республики.

Пушилин поблагодарил байкера за поддержку ДНР с первых дней 2014 года и добавил, что патриотические мероприятия, организованные мотоклубом, заряжают нужной и полезной энергетикой.

«Для меня стать гражданином Донецкой Народной Республики это означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России. Я не знаю ни одной земли российской, где бы так сильно любили свою родину, как в Донбассе», — ответил Хирург.

Этим летом байк-шоу «Ночных волков» впервые состоялось в Донецке.

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