Пока вы спали: Тимошенко начала борьбу против правительства

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Тимошенко начала борьбу против правительства

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На фоне рекордного увеличения цен на газ в Европе возглавляемая Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» заявила о возможном росте тарифов на отопление для украинцев в полтора-два раза и долгов населения за коммунальные услуги. Партия выступила с инициативой о направлении всего добытого на Украине газа на нужды жителей и коммунальных предприятий, пишет «Независимая газета».

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина на 90% готова к отопительному сезону, а рост цен в Европе не повлияет на внутренний рынок, так как основной запас на зиму уже сделан.

Россия и Европарламент обменялись обвинениями

Депутаты Европарламента поддержали доклад экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, в котором внешняя политика России названа «агрессивной и ревизионистской» и предложено готовиться к непризнанию предстоящих выборов в Госдуму. Также в докладе предлагается принимать ключевые решения по РФ в Брюсселе и наложить санкции на российские вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор, сообщает «Коммерсант».

В свою очередь в Совете федерации России обвинили Европарламент в «прямом и наглом вмешательстве в сугубо внутренние дела» страны. А глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что это именно ЕС разрушил отношения с Москвой, а теперь в Страсбурге предложили еще и запретить европейским странам самостоятельно развивать двусторонние связи с Россией.

Назван срок появления у Ирана ядерной бомбы

По словам министра обороны Израиля Бенни Ганца, Иран сможет получить первую ядерную бомбу уже через два-три месяца. В свою очередь американский Институт науки и международной безопасности уверен, что военный атом появится у Тегерана через месяц, так как в стране уже накоплено около 200 г обогащенного металлического урана, пишет «Независимая газета».

При этом в последние месяцы иранские официальные лица заметно усилили критику деятельности МАГАТЭ. Также появились данные о том, что инспекторы-женщины из международной организации, посещавшие в последние месяцы ядерные объекты Ирана, подверглись преследованию со стороны охраны.

Рубль вернулся в топ-20 мировых валют

По данным международной системы межбанковских переводов SWIFT, впервые с 2016 года рубль вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют, лидерами которого являются доллар и евро. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты назвали причинами попадания рубля в топ повышение ЦБ России ключевой ставки и рост привлекательности облигаций федерального займа (ОФЗ), а также осуществление при помощи российской нацвалюты денежных переводов и платежей с рядом партнеров, в том числе с постсоветскими странами и Китаем.

Таможня заявила о резком росте выявленной контрабанды наличных

Федеральная таможенная служба по итогам восьми месяцев 2021 года выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 10 раз, пишет газета «Известия».