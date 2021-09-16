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Активистки «Femen» оголили грудь в знак протеста против гомофобии.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Активистки движения «Femen» протестовали против гомофобии перед Конгрессом депутатов в Мадриде. Девушки оголили грудь и написали на ней свои требования. Видео публикует портал «Ruptly».

На кадрах можно увидеть, как четыре активистки выступили перед Конгрессом депутатов в столице Испании с надписью «Уберите ЛГБТ-фобию из Конгресса» на оголенном торсе. Девушек задержали и поместили в зону перед нижней палатой, где они продолжили свой протест. «Убрать гомофобию из Конгресса» и «Разжигание ненависти и убийства» - продолжили выражать свой протест активистки движения «Femen».

Общество,Европа,Видео,Мадрид,
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