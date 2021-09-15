Более 30 регионов поучаствуют в Российском Ресторанном Фестивале by Courvoisier

Шестой Российский Ресторанный Фестиваль by Courvoisier, организованный Александром Сысоевым, состоится в 33 регионах с 15 сентября по 5 октября. Он стал самым масштабным гастрономическим проектом в мире по количеству городов-участников и ресторанов-участников. Больше 500 лучших ресторанов примут участие в проекте.

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«В этом году Российский Ресторанный Фестиваль стал настоящей гастрономической платформой — мы искали лучших кондитеров, показывали всей стране новые имена, а после возили в Москву локальных звезд с гастролями. Пришло время для флагманского проекта, который тоже меняется вместе с нами. Теперь во многих местах можно выбирать блюда в сете, что даст возможность и жителям, и туристам попробовать больше гастрономических сочетаний», — отметил Александр Сысоев.

Гостям предложат дегустационные сеты из 4 — 8 популярных или новых блюд по фиксированной цене. В этом году сделано три категории сетов: за 990, 1190 или 1690 рублей, каждое заведение самостоятельно определяет цену. Многие сделали акцент на локальных продуктах или традиционных рецептах своих регионов.

Также в каждом ресторане можно будет заказать десертный сет под названием Café Courvoisier, куда войдет десерт от шеф-повара, порция французского коньяка и свежесваренного эспрессо.

Впервые партнером фестиваля выступил «Тинькофф». При оплате основного сета картой «Тинькофф» будет действовать скидка 100 рублей. Информационным партнерами выступят TikTok, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Еда».