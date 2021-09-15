Первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных получат по 100 тысяч

Правительство РФ сообщает о подведении итогов первого этапа розыгрыша денежных призов среди привившихся от коронавируса. Об этом говорится на сайте российского кабмина. Первый тираж лотереи уже завершен, номера выигравших сертификатов о вакцинации перечислены на сайте "Бонусзаздоровье.рф". Второй тираж будет разыгран 14 октября, тогда также объявят 500 победителей, которых автоматически определит компьютер. Разыгрываются призы (100 тыс. рублей на человека) по уникальному номеру сертификата о вакцинации в Едином регистре вакцинированных. Победителям лотереи придут уведомления в личном кабинете или мобильном приложении. Для получения выплаты нужно подтвердить учетную запись на портале Госуслуг и указать номер банковской карты платежной системы "МИР" - в течение трех месяцев после получения уведомления о выигрыше. Деньги на карту после подтверждения учетной записи придут автоматически. Постановление о всероссийской лотерее для стимуляции вакцинации от COVID-19 подписал в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оператором лотереи является акционерное общество "Гознак". "Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких", — говорила зампред правительства Татьяна Голикова. Московская лотерея В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи смогут выиграть автомобиль стоимостью до 1 млн рублей за прививку от коронавируса. "Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19. Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет", — отметил градоначальник. По словам Собянина, для возможности выиграть автомобиль необходимо сделать первую прививку от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю будут разыгрываться 5 машин. Сведения о выигрыше будут публиковаться каждую среду с 23 июня, объявлять имен победителей станут ведущие телеканала "Москва 24". Средства на программу стимулирования выделили такие компании, как "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и другие. Мэр Москвы добавил, что главным выигрышем для привившихся остается собственное здоровье и душевное спокойствие — это "несоизмеримо больше любой машины". В Москве с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе. Свою лотерею провели и власти Московской области. Пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева сообщила, что среди привившихся от коронавируса жителей региона разыграли квартиру - жилье в комплексе "Новая Пролетарка" в Серпухове. Для участия в розыгрыше нужно было сделать прививку в период с 15 по 25 июня в подмосковных пунктах вакцинации.