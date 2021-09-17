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В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 24
52 минуты назад

В России за последние сутки было выявлено 19 905 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале. По информации ведомства, из новых случаев COVID-19 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход.

В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса
Фото: EPAEPA

Больше всего подтвержденных случаев в Москве - 2 537. Следом идут Петербург и Подмосковье, где выявлено 1 738 и 837 новых случаев соответственно. Как уточнили в оперативном штабе, за сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек. Всего на сегодняшний день в РФ было выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За все время пандемии подтверждено 196 626 смертей в России.

Ранее в России создали тест-систему, позволяющую обнаружить коронавирус в любых биожидкостях. Также сообщалось, что специалисты множества медицинских учреждений и стартапов разрабатывают умные туалеты, которые могут считывать показатели здоровья и диагностировать различные заболевания, включая COVID-19.

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