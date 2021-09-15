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Михаил Ефремов частично возместил ущерб владельцу разбитого фургона

BFM.RU
44 минуты назад

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в центре столицы в июне 2020 года, частично возместил ущерб владельцу разбитого в аварии фургона интернет-магазина «Деликатеска». Как передает корреспондент Business FM, об этом на заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции сообщил один из его защитников Петр Хархорин.

Ефремов частично возместил ущерб владельцу разбитого фургона
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Нам стали предъявлять претензии по поводу ущерба от разбитой машины. Вот документы о возмещении уже части ущерба», — сказал адвокат.

Ранее Ефремов возместил родственникам погибшего в аварии водителя фургона Сергея Захарова моральный и материальный вред на сумму 4,6 млн рублей.

В кассации защита утверждает, что при апелляционном рассмотрении в Мосгорсуде были допущены нарушения, и просит вернуть дело в суд второй инстанции на пересмотр.

Пресненский суд столицы 8 сентября 2020 года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Мосгорсуд 22 октября 2020 года снизил актеру наказание лишь на полгода — до 7,5 года колонии.

Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Мосгорсуд,
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