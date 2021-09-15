Ефремов частично возместил ущерб владельцу разбитого фургона

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП в центре столицы в июне 2020 года, частично возместил ущерб владельцу разбитого в аварии фургона интернет-магазина «Деликатеска». Как передает корреспондент Business FM, об этом на заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции сообщил один из его защитников Петр Хархорин.

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«Нам стали предъявлять претензии по поводу ущерба от разбитой машины. Вот документы о возмещении уже части ущерба», — сказал адвокат.

Ранее Ефремов возместил родственникам погибшего в аварии водителя фургона Сергея Захарова моральный и материальный вред на сумму 4,6 млн рублей.

В кассации защита утверждает, что при апелляционном рассмотрении в Мосгорсуде были допущены нарушения, и просит вернуть дело в суд второй инстанции на пересмотр.