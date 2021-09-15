Впервые родившийся в океанариуме детеныш белухи попал на видео

Четырнадцатилетняя белуха Джессика родила детеныша в Приморском океанариуме во Владивостоке. Это первый в России случай когда у белых китов в неволе появляется потомство. Видео с Джессикой и ее дочерью, рожденной полтора месяца назад публикует telegram-канал «360tv».
По словам директора дельфинария Игоря Костычева, белуха родила самостоятельно, без помощи специалистов. Спустя неделю детеныш научился плавать и надолго задерживать дыхание.
В настоящее время маленькая белуха проходит через первую в своей жизни линьку и постепенно меняет цвет, что говорит о нормальном развитии. Через несколько месяцев детеныш начнет пробовать рыбу, однако в течение первых полутора-двух лет будет зависеть от материнского молока.