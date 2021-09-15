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Впервые родившийся в океанариуме детеныш белухи попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Четырнадцатилетняя белуха Джессика родила детеныша в Приморском океанариуме во Владивостоке. Это первый в России случай когда у белых китов в неволе появляется потомство. Видео с Джессикой и ее дочерью, рожденной полтора месяца назад публикует telegram-канал «360tv».

По словам директора дельфинария Игоря Костычева, белуха родила самостоятельно, без помощи специалистов. Спустя неделю детеныш научился плавать и надолго задерживать дыхание.

В настоящее время маленькая белуха проходит через первую в своей жизни линьку и постепенно меняет цвет, что говорит о нормальном развитии. Через несколько месяцев детеныш начнет пробовать рыбу, однако в течение первых полутора-двух лет будет зависеть от материнского молока.

Общество,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,Владивосток,
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