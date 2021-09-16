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Одежда главного героя «Брата» стала трендом среди молодежи

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

Одежда, как у главного героя фильма Алексея Балабанова «Брат» Данилы Багрова стала трендом среди молодежи. Об этом сообщает Medialeaks.

Одежда главного героя «Брата» стала трендом среди молодежи
Фото: Фильм «Брат»Фильм «Брат»

Речь идет о свитере крупной вязки бежевого цвета с широким воротником с разрезом. Так, например, в Instagram появился магазин, в котором жительница Нижнего Новгорода Екатерина продает похожие изделия, связанные вручную. Их стоимость варьируется от пяти до восьми тысяч рублей. Помимо этого, свитеры, как у Багрова, начали появляться на торговых онлайн-площадках «Авито» и Ozon.

Кроме того, многие пользователи соцсети TikTok начали публиковать ролики, в которых они показывают связанные своими руками изделия. Так, например, юзерша с никнеймом @vampirslett объяснила, что ее подруга несколько лет мечтала о свитере из фильма «Брат», в связи с чем она решила самостоятельно его связать и подарить ей.

Девушка с псевдонимом @kama_knit, в свою очередь, также продемонстрировала свитер ручной работы. «Свитер реликвия из фильма “Брат 2”. Я связала это! И я этим горжусь!» — подписала она пост.

В августе популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок, например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.

Общество,Данила Багров,Алексей Балабанов,
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