Голикова: выплату на школьников получили 20,6 млн граждан

"Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".