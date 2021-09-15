Беглов и Михаил Романов открыли спортплощадку со скейт-парком в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и депутат Государственной Думы Михаил Романов открыли новую многофункциональную спортивную площадку со скейт-парком на ул. Джона Рида в Невском районе.

На ней объединены площадки для игры в баскетбол и волейбол, тренажеры для уличной гимнастики и скейт-парк. Площадка построена в рамках программы по формированию общедоступных пространств для занятий физкультурой и экстремальными видами спорта. Принципиальной особенностью данного скейт-парка является долговечное, износостойкое исполнение в виде сложных криволинейных фигур из гидротехнического материала, что отвечает самым последним тенденциям развития экстремальных видов спорта. Благодаря современному освещению на площадке можно заниматься не только днем, но и вечером.

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«В прошлом году были открыты две спортплощадки со скейтпарками – на Коломяжском проспекте и у моста Бетанкура. В следующем планируем запустить уже 11 многофункциональных спортплощадок. Он добавил, что объект на Джона Рида – один из пяти, которые запланированы к запуску в этом году. «Уже открыт спорткомплекс на проспекте Ветеранов. Через неделю планируем запустить такой же на улице Антонова-Овсеенко. В октябре сдадим две спортплощадки – на улице Коммуны и в Красном Селе на улице Спирина», — заявил губернатор Александр Беглов.

Михаил Романов отметил, что модный облик площадке придает актуальный дизайн сооружений, что, непременно понравится молодежи.

«Внешняя привлекательность подобных комплексов имеет огромное значение: красивые интересные, но в то же время безопасные площадки с качественным покрытием и надежным разнообразным оснащением, как правило, быстро завоевывают популярность в первую очередь у молодежи, но со временем становятся местом притяжения любителей экстремального спорта разных возрастов», — сказал Романов.

Он также подчеркнул, что что расширение городских программ по строительству многофункциональных площадок с опцией скейт-парка даст возможность активнее привлекать горожан к здоровому образу жизни.